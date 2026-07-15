L'economia cinese ha registrato una crescita del Prodotto Interno Lordo del 4,3% nel secondo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un rallentamento rispetto al 5% del primo trimestre e di un dato inferiore alle previsioni degli analisti.

Frena l'economia cinese. Nel secondo trimestre del 2026, il Pil è cresciuto del 4,3% su base annua, in calo rispetto al 5% dei primi tre mesi, e sotto le attese dei mercati. A pesare sono il calo della domanda interna, la prudenza negli investimenti e la lunga crisi del settore immobiliare. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese

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