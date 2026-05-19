Giappone Pil sopra le attese | cresce il +2,1% tra rischi energetici
Il Giappone ha registrato una crescita del PIL del 2,1% nel periodo recente, superando le aspettative degli analisti. Questa crescita si verifica in un contesto di tensioni sui mercati energetici, con il rischio di una riduzione delle forniture di petrolio a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. La salita dei prezzi del petrolio rappresenta una possibile minaccia per la domanda interna e i consumi delle famiglie, mentre le tensioni geopolitiche continuano a influenzare le prospettive economiche del paese.
? Punti chiave Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i consumi privati?. Perché l'impennata del petrolio minaccia la crescita del PIL giapponese?. Quali misure adotterà la Banca del Giappone per frenare l'inflazione?. Quanto potrà resistere l'economia nipponica ai nuovi costi energetici?.? In Breve Consumi privati cresciuti dello 0,3% e investimenti in conto capitale aumentati dello 0,3%.. Chiusura Stretto di Hormuz da parte dell'Iran causa impennata prezzi petrolio.. Banca del Giappone valuta aumento tassi d'interesse nel mese di giugno.. Analisti prevedono rallentamento economico dovuto ai costi energetici post conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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