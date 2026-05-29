Italia vola | PIL oltre le attese e record di occupazione a 24 milioni

Il PIL italiano ha superato le previsioni, mentre l’occupazione ha raggiunto i 24 milioni di persone. L’aumento dei costi energetici mette sotto pressione i margini delle piccole e medie imprese, che devono affrontare costi più elevati. Nel frattempo, si registra una diminuzione della forza lavoro giovane, che riduce il numero di nuovi inserimenti nel mercato del lavoro. Questi dati indicano un quadro di crescita economica, ma anche di sfide legate alla sostenibilità e alla composizione della forza lavoro.

? Domande chiave Come influisce l'aumento dei costi energetici sui margini delle PMI?. Perché il calo dei giovani lavoratori mette a rischio la crescita?. Quali settori alimentano il record di 24 milioni di occupati?. Come può l'inflazione dei servizi minare la tenuta del PIL?.? In Breve PIL primo trimestre 2026 cresciuto dello 0,3% con consumi famiglie in aumento dello 0,4%. Occupazione ad aprile raggiunge 24.337.000 unità con disoccupazione scesa al 5,1%. Calderone segnala crescita diffusa tra dipendenti e autonomi nonostante anomalie statistiche. Inflazione a maggio al 3,2% con rischio compressione margini per le PMI.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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