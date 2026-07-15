freedom non chiude rete 4 ricolloca il programma di roberto giacobbo

La trasmissione di Roberto Giacobbo, precedentemente chiamata Freedom: Oltre il Confine, continuerà a essere trasmessa con il nuovo titolo Le Grandi Domande di Freedom. La decisione di non chiudere è stata comunicata attraverso un post sul profilo Instagram ufficiale del programma. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui cambiamenti successivi. La trasmissione manterrà la sua presenza sulla rete, senza interruzioni.

Freedom: Oltre il Confine, da questa edizione cambiato in Le Grandi Domande di Freedom, non chiuderà. Lo fa sapere, con un lungo post, il profilo Instagram della trasmissione di Roberto Giacobbo. Il post in questione inizia con: Non è nostra abitudine commentare le notizie che ci riguardano né soffermarci sui dati d’ascolto. Preferiamo che a parlare siano il nostro lavoro e il giudizio del pubblico. In questa occasione, tuttavia, riteniamo doveroso intervenire per ristabilire la verità, dopo la diffusione di notizie prive di ogni fondamento che hanno attribuito alla speciale versione di Freedom dedicata alle grandi domande una presunta chiusura per scarsi ascolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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