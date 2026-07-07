Le grandi domande di Freedom con Roberto Giacobbo su Rete 4 | quando inizia

Da superguidatv.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con la nuova edizione di “Le grandi domande di Freedom”. La trasmissione, dedicata a avventure, scoperte e indagini, andrà in onda a breve. I dettagli sulla data di inizio non sono ancora stati comunicati, ma l’attesa tra i fan è alta. La trasmissione si propone di esplorare temi misteriosi e affascinanti.

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Tutto pronto per il ritorno di Roberto Giacobbo in prime time su Rete 4 con la speciale edizione de “ Le grandi domande di Freedom “. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di avventura, scoperta ed indagine. Scopriamo la data di partenza e le anticipazioni. Le grandi domande di Freedom, il ritorno di Roberto Giacobbo su Rete 4. Da martedì 7 luglio 2026, dalle ore 21.34 circa, appuntamento in prima serata su Rete 4 con “ Le grandi domande di Freedom “, il nuovo viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia firmato da Roberto Giacobbo. Anche in questa edizione, il conduttore, autore televisivo e scrittore è pronto a coinvolgere i telespettatori in una viaggio all’insegna dell’avventura, della scoperta e dell’indagine. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - “Le grandi domande di Freedom” con Roberto Giacobbo su Rete 4: quando inizia
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