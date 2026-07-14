Le semifinali dei Mondiali di Calcio trasmesse su Rai1 hanno causato una modifica nel palinsesto di Mediaset. Rete 4 ha sospeso la trasmissione “Le Grandi Domande” di Roberto Giacobbo, che era andata in onda una sola volta. La decisione è stata presa per fare spazio agli eventi calcistici in programmazione. Non è ancora stato annunciato cosa verrà trasmesso al suo posto.

Le semifinali dei Mondiali di Calcio, in programma su Rai1, stanno rimescolando ancora una volta i piani di Mediaset, e stavolta a farne le spese è Rete 4, che sospende Le Grandi Domande di Freedom di Roberto Giacobbo dopo un solo appuntamento in onda. Il format, ripartito martedì scorso in una versione ripensata dello storico Freedom con un’apertura dedicata al mistero degli UFO, era stato collocato inizialmente nel giovedì sera a partire dal 16 luglio, in modo da evitare la collisione diretta con le partite decisive del torneo. Una programmazione studiata a tavolino, che però ha dovuto arrendersi davanti a un riscontro di pubblico deludente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberto Giacobbo cancellato, sospeso Le Grandi Domande di Freedom: cosa va in onda al suo posto

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