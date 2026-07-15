Fratte | PM10 alto anche con le Fonderie Pisano chiuse

A Fratte, i livelli di PM10 sono rimasti elevati anche con le Fonderie Pisano chiuse. Secondo i dati della centralina Arpac rilevati ad aprile e maggio 2026, le concentrazioni medie di PM10 e PM2 sono risultate alte nonostante l’attività delle fonderie fosse sospesa. Questi valori sono stati registrati in un periodo in cui l’azienda era inattiva, senza produzione in corso. I dati indicano che le emissioni di polveri non derivano esclusivamente dalla fabbrica chiusa.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un elemento a sorpresa che emerge sulla vertenza delle fonderie Pisano a Fratte: i dati della centralina Arpac ad aprile e maggio 2026, con le Fonderie completamente ferme, hanno rilevato le concentrazioni medie di PM10 e PM2.5 superiori rispetto agli stessi mesi del 2025, quando l’impianto era regolarmente in esercizio. Un riscontro ufficiale che, pur non escludendo contributi emissivi da altre attività industriali, conferma che non è tecnicamente possibile attribuire a una singola sorgente la responsabilità prevalente dell’andamento degli inquinanti. È su questa base che la proprietà delle Fondetie oggi è tornata attacco chiedendo alle istituzioni di procedere con urgenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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