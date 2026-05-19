Le Fonderie Pisano di Salerno restano chiuse | i dati Arpac confermano il crollo degli inquinanti a Fratte
Le Fonderie Pisano di Salerno sono rimaste chiuse, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’azienda. I dati dell’Arpac hanno confermato una riduzione significativa degli inquinanti nell’area di Fratte, portando alla decisione di mantenere lo stabilimento chiuso. La decisione è arrivata dopo un procedimento giudiziario in cui sono stati valutati i parametri ambientali e le richieste dell’azienda. La chiusura, quindi, resta in vigore fino a nuove determinazioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto ieri la richiesta cautelare di sospensiva presentata dalle Fonderie Pisano, confermando la chiusura dello stabilimento di Fratte. La decisione, comunica una nota, si basa anche sulle relazioni tecniche sui dati ufficiali Arpac, che documentano un crollo immediato e misurabile degli inquinanti atmosferici nel quartiere nelle settimane successive allo stop del 25 marzo 2026. Secondo le analisi effettuate sui rilevamenti delle centraline Arpac, tra il 26 marzo ed il 30 aprile 2026, si è registrato un calo di tutti gli 11 inquinanti monitorati. Il confronto con il periodo in cui l’impianto era attivo mostra riduzioni fino al 92,9% per l’anidride solforosa, 88,9% per l’acido solfidrico, 85,7% per il benzene e 75% per il monossido di azoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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