Le Fonderie Pisano di Salerno restano chiuse | i dati Arpac confermano il crollo degli inquinanti a Fratte

Le Fonderie Pisano di Salerno sono rimaste chiuse, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’azienda. I dati dell’Arpac hanno confermato una riduzione significativa degli inquinanti nell’area di Fratte, portando alla decisione di mantenere lo stabilimento chiuso. La decisione è arrivata dopo un procedimento giudiziario in cui sono stati valutati i parametri ambientali e le richieste dell’azienda. La chiusura, quindi, resta in vigore fino a nuove determinazioni.

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