Inquinamento le Fonderie Pisano restano chiuse | parlano Forte e Bassano Salute e Vita

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fonderie Pisano di Salerno sono attualmente inattive, con le autorità che hanno deciso di mantenere chiuse le strutture. I dati raccolti dall’Arpac, l’ente di controllo ambientale, mostrano una diminuzione significativa dei livelli di inquinanti nell’area di Fratte. Questa chiusura temporanea ha portato a un miglioramento nella concentrazione di sostanze nocive, secondo quanto riferito dagli enti competenti. Le decisioni di sospensione delle attività sono state motivate dall’analisi dei dati ambientali e dalla necessità di tutelare la salute pubblica.

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Come è noto, le Fonderie Pisano di Salerno restano chiuse: i dati Arpac confermano il crollo degli inquinanti a Fratte.  Il Consiglio di Stato ha respinto ieri la richiesta cautelare di sospensiva presentata dalle Fonderie Pisano, confermando lo stop dello stabilimento di Fratte. La decisione si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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