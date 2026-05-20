Inquinamento le Fonderie Pisano restano chiuse | parlano Forte e Bassano Salute e Vita

Le Fonderie Pisano di Salerno sono attualmente inattive, con le autorità che hanno deciso di mantenere chiuse le strutture. I dati raccolti dall’Arpac, l’ente di controllo ambientale, mostrano una diminuzione significativa dei livelli di inquinanti nell’area di Fratte. Questa chiusura temporanea ha portato a un miglioramento nella concentrazione di sostanze nocive, secondo quanto riferito dagli enti competenti. Le decisioni di sospensione delle attività sono state motivate dall’analisi dei dati ambientali e dalla necessità di tutelare la salute pubblica.

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