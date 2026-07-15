Francia-Spagna 141 persone fermate tra Parigi e l' hinterland

Durante la notte, tra Parigi e l'hinterland, 141 persone sono state fermate in seguito alla semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, conclusa con la vittoria degli iberici per 2-0. Lo comunica la prefettura locale. Le fermate sono avvenute in diverse zone della regione parigina. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti nelle operazioni di polizia.

Cento quarantuno persone sono state fermate nella notte a Parigi e nel suo hinterland a margine della semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna, match che ha visto sconfitti i Bleus 2-0: lo riferisce la prefettura parigina. Questi arresti sono principalmente legati ''all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso'', precisa la prefettura, aggiungendo che non risultano feriti gravi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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