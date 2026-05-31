Dopo la vittoria in Champions League, a Parigi si sono verificati scontri con un morto e otto feriti gravi. Sono state fermate circa 780 persone e sette agenti sono rimasti feriti. Nonostante gli incidenti, è stata confermata la festa prevista nel pomeriggio.

Un morto, 8 feriti gravi, 780 persone fermate e 7 poliziotti feriti. È questo il bilancio della notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint – Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. A comunicarlo è la procura di Parigi. 457 quelle trattenute in stato di detenzione durante la notte, ha invece detto in un punto stampa Laurent Nuñez, ministro dell’interno francese, denunciando “un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell’ordine”. “Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale – ha detto il ministro – la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Parigi dopo la vittoria in Champions: un morto, 8 feriti gravi e quasi 800 persone fermate. Confermata la festa prevista nel pomeriggio

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Scontri tra tifosi e polizia a Parigi dopo la vittoria di Psg in Champions: 283 i fermati

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