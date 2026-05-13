Una parte del centrodestra ha aperto alla legge sul fine vita
Alcune forze del centrodestra si sono dette favorevoli all’introduzione di una legge sul fine vita, suscitando reazioni nel panorama politico. Le discussioni si svolgono senza toni polemici e senza voler trasformare il tema in uno scontro ideologico, con l’obiettivo di favorire un confronto più sereno e costruttivo. La questione riguarda aspetti etici e legali legati alle decisioni sulla fine della vita.
Non trasformare il dibattito in uno scontro ideologico, ma anzi favorire il confronto mettendo da parte le tifoserie. È il pensiero di Daniele Aiello, responsabile nazionale di Forza Italia Giovani, a proposito del fine vita.Nelle prossime settimane, infatti, l’Assemblea legislativa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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