Tra gli emendamenti alla legge sul fine vita, si prevede il coinvolgimento dei medici ospedalieri nella morte assistita. Forza Italia mostra apertura verso questa possibilità, mentre il Pd ha già espresso il suo sostegno. La proposta include anche modifiche alle procedure e ai criteri di accesso. La discussione parlamentare prosegue con il confronto tra le forze politiche, senza ancora arrivare a una decisione definitiva.

A Leone XIV toccherà intervenire a Montecitorio così come ha fatto due giorni fa davanti al Parlamento spagnolo ripetendo: «Ogni vita umana dev’essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto». Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia avrebbe allora qualche difficoltà a spiegare gli emendamenti al testo di legge sulla fine della vita in discussione in Parlamento e che ha come relatori di maggioranza Zanettin (Fi) e Zullo (Fdi). Uno in particolare «riguarda il ruolo del servizio sanitario nazionale, e prevede che l’assistenza alla morte medicalmente assistita possa avvenire attraverso i medici ospedalieri o di medicina generale, su base volontaria e gratuita, nell’ambito dell’attività libero professionale ovvero in intra moenia». 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Modifiche alla legge sul fine vita: Forza Italia strizza l’occhio al Pd

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