La Francia è stata eliminata nelle semifinali del Mondiale 2026, sconfitta 2-0 dalla Spagna. La squadra francese è stata dominata durante tutta la partita e non ha mai creato occasioni pericolose significative. Nonostante l’eliminazione, il centrocampista Rabiot ha registrato numeri eccezionali durante il torneo. Il giocatore ha mostrato prestazioni notevoli in termini di passaggi e presenza in campo, attirando l’attenzione anche oltre i risultati della squadra.

È finito il Mondiale 2026 per la Francia: la favorita per la vittoria finale ha perso contro la Spagna in semifinale. Un 2-0 chiaro con la squadra di Didier Deschamps che è stata dominata in ogni zona del campo e che non è mai riuscita a creare pericoli veri al portiere Unai Simón. Un dominio totale quello spagnolo che ora attende l'altra finalista che scopriremo questa sera (se la giocheranno Argentina e Inghilterra). promowebapp Il Mondiale di Adrien Rabiot e la heatmap in nazionale. Tra i titolarissimi della Francia Adrien Rabiot: il mediano del Milan è stato tra i più positivi dell'intera competizione, giocando da mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Francia eliminata, ma Amorim sorride: i numeri pazzeschi di Rabiot ai Mondiali 2026

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