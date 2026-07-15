La Francia è stata eliminata dalla Spagna nella semifinale dei Mondiali 2026. Il principale quotidiano sportivo francese ha titolato “Sprofondati” per commentare la sconfitta. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, lasciando i francesi fuori dalla finale. La delusione si legge nelle pagine dei giornali, con analisi sulla prestazione della squadra e sui momenti chiave dell’incontro.

‘ Sprofondati ‘. E’ emblematico il titolo de L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese, a proposito della sconfitta della Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali 2026. I ragazzi di Didier Deschamps “hanno ampiamente perso una semifinale che non hanno davvero giocato”, si legge ancora. La grande delusione è stato Kylian Mbappé, trascinatore della squadra fino alla semifinale, e ieri mancato clamorosamente all’appuntamento. “ Stella filante “, titola ancora l’Equipe parlando dell’attaccante del Real Madrid. “La Francia di Mbappé, impotente contro la Spagna, precipita rovinosamente dalle sue nuvole”, titola Le Monde che dà spazio anche alle reazioni dei tifosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Francia eliminata dalla Spagna ai Mondiali 2026: la delusione della stampa francese

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FRANCIA - SPAGNA 0-2 || FRANCIA ELIMINATA DAL MONDIALE 2026! REACTION

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