Mondiali 2026 Portogallo eliminato dalla Spagna | delusione e tristezza a Lisbona

Notizia in breve

Il Portogallo è stato eliminato negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 dopo aver perso 1-0 contro la Spagna. La partita si è decisa nel finale con un gol di Merino. Cristiano Ronaldo, alla sua possibile ultima partecipazione a una rassegna iridata, ha disputato l’ultima partita con la nazionale. La sconfitta ha provocato delusione e tristezza tra i tifosi in città.