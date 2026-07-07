Mondiali 2026 Portogallo eliminato dalla Spagna | delusione e tristezza a Lisbona
Il Portogallo è stato eliminato negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 dopo aver perso 1-0 contro la Spagna. La partita si è decisa nel finale con un gol di Merino. Cristiano Ronaldo, alla sua possibile ultima partecipazione a una rassegna iridata, ha disputato l’ultima partita con la nazionale. La sconfitta ha provocato delusione e tristezza tra i tifosi in città.
Finisce negli ottavi di finale l’avventura del Portogallo ai Mondiali 2026. Cristiano Ronaldo, probabilmente all’ultima partita in una rassegna iridata, e compagni si sono arresi alla Spagna per 1-0 con un gol nel finale di Merino. A Lisbona la delusione è grande per le migliaia di persone che hanno assistito in piazza al match. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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