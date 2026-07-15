Chi sono i franchi tiratori? È questa la domanda che nelle ultime ore rimbalza nei corridoi di Montecitorio, dove nel centrodestra è ormai partita la caccia ai cosiddetti "badogliani". Un termine che, nel gergo parlamentare, identifica quei deputati pronti a sfilarsi dalla linea ufficiale del proprio partito al momento decisivo, scegliendo il voto segreto per colpire la maggioranza senza lasciare tracce. Il day after della clamorosa sconfitta del governo sull'emendamento alla legge elettorale che introduceva le preferenze si apre così, con due immagini diametralmente opposte. Da una parte gli abbracci, i sorrisi e le strette di mano tra... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Franchi tiratori, chi e quanti sono? Nel centrodestra caccia ai "badogliani". I conti, i sospetti e gli scambi di accuse

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Legge elettorale, è caccia ai franchi tiratori nel centrodestra dopo la sconfitta: sono circa 30. Scambio di accuse tra FdI, Lega e FICirca 30 deputati del centrodestra hanno votato contro l’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale, contribuendo a un risultato di...

Legge elettorale, clamoroso retroscena: "Ecco quanti sono i franchi tiratori"Secondo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, nel centrodestra ci sarebbero 31 franchi tiratori.

Temi più discussi: Legge elettorale: 30 franchi tiratori nel centrodestra, Meloni va sotto; Una trentina di franchi tiratori. Accuse incrociate, la fronda contro Tajani e Salvini, il disagio delle donne; Legge elettorale, bocciato emendamento preferenze: franchi tiratori decisivi, chi ha votato contro?; Chi sono i franchi tiratori che hanno affossato la maggioranza? Almeno 36 i voti contrari inattesi.

Facendo i conti con @valentinivaler: è matematicamente impossibile che i franchi tiratori siano stati solo 30 (o 31, come si dice da ieri). Per arrivare a 188 No ci devono essere stati almeno 40 No nella maggioranza. Se alcuni nell'opposizione han votato Sì, an x.com

Meloni da la colpa alla sinistra però si dimentica che i franchi tiratori sono nel suo governo reddit

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