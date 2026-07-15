Francesca Inaudi | È tardi avere un figlio dopo i 40 anni come ho fatto io Un altro furto della società alle donne

Francesca Inaudi si racconta in un'intervista nella quale affronta argomenti piuttosto importanti e di un certo spessore sociale, come la maternità dopo i 40 anni e anche i falsi miti che allontano le donne dal loro reale potere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Francesca Inaudi: «Ho avuto un figlio tardi, a 42 anni»

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Temi più discussi: Francesca Inaudi: Ho avuto mio figlio a 42 anni, tardi secondo me: l'energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare. Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti, un confronto terrificante; Il mondo oltre, trama e cast del film di Dario Germani con Francesca Inaudi; Francesca Barra: A fine maggio papà ha iniziato ad accusare dolori, il 15 giugno è morto. Lascio 4 Di Sera Weekend in anticipo perché il lutto non è un lusso; Christian De Sica e i tagli alle battute volgari di Simpatici & antipatici: È un cult, peccato non averlo difeso. Ma il produttore: Era d'accordo.

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Francesca Inaudi: Avere un figlio dopo i 40 anni, come ho fatto io, è tardi. Un altro furto fatto alle donneDiventata mamma sei anni fa, la 48enne attrice ha spiegato a Vanity Fair di considerare la gravidanza come una vera e propria psicanalisi in atto, che ogni giorno mette di fronte a traumi e questi ... msn.com

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