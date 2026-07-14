Francesca Inaudi | La maternità dopo i 40? Un furto fatto alle donne

Da gravidanzaonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha raccontato di aver subito un furto alla maternità dopo i 40 anni. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà e le sfide di affrontare la maternità in età avanzata. La discussione si concentra sulle problematiche legate a questa scelta, senza approfondimenti su altri aspetti. La narrazione si limita ai fatti, senza commenti o analisi aggiuntive.

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La maternità non è un’esperienza da idealizzare, ma un percorso che mette profondamente alla prova. Ne è convinta Francesca Inaudi, che dopo aver vissuto in prima persona un parto difficile e la depressione post partum ha scelto di diventare doula, una figura che accompagna e sostiene le donne durante la gravidanza, il parto e i primi mesi dopo la nascita di un figlio. “Ho conseguito il certificato circa un anno e mezzo fa e, quando gli impegni sul set me lo permettono, mi dedico a questo lavoro” ha raccontato a Vanity Fair. News Francesca Inaudi: "La violenza ostetrica, il parto traumatico. Perciò sono diventata doula" L'attrice ha deciso di diventare una doula, per aiutare altre donne in gravidanza a non rivivere le sue stesse esperienze traumatiche. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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