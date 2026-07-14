La maternità non è un’esperienza da idealizzare, ma un percorso che mette profondamente alla prova. Ne è convinta Francesca Inaudi, che dopo aver vissuto in prima persona un parto difficile e la depressione post partum ha scelto di diventare doula, una figura che accompagna e sostiene le donne durante la gravidanza, il parto e i primi mesi dopo la nascita di un figlio. “Ho conseguito il certificato circa un anno e mezzo fa e, quando gli impegni sul set me lo permettono, mi dedico a questo lavoro” ha raccontato a Vanity Fair. News Francesca Inaudi: "La violenza ostetrica, il parto traumatico. Perciò sono diventata doula" L'attrice ha deciso di diventare una doula, per aiutare altre donne in gravidanza a non rivivere le sue stesse esperienze traumatiche. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Francesca Inaudi: “La maternità dopo i 40? Un furto fatto alle donne”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arriva al cinema la futuristica Francesca Inaudi nell’universo distopico de “Il mondo oltre”Il film “Il mondo oltre” uscirà nelle sale il 9 luglio, con scene girate tra Roma e il Sahara, in particolare a Nefta.

Uomini e Donne, tensione alle stelle dopo la scelta di Ciro: cosa ha fatto Martina CalabròNelle anticipazioni di ieri riguardanti la registrazione di Uomini e Donne, si è parlato della decisione di Ciro Solimeno e della reazione di Martina...

Temi più discussi: Francesca Inaudi: Ho avuto mio figlio a 42 anni, tardi secondo me: l'energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare. Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti, un confronto terrificante; Il mondo oltre, la recensione del film post-apocalittico diretto da Dario Germani; Francesca Inaudi | Ho avuto mio figlio a 42 anni tardi secondo me | l' energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti un confronto terrificante.

Francesca Inaudi: La maternità dopo i 40? Un furto fatto alle donneL'attrice, oggi 48enne, racconta della maternità vissuta 6 anni fa, ed è convinta che 'Con gli anni l'energia fisica non è più la stessa'. gravidanzaonline.it

Francesca Inaudi: Ho avuto mio figlio a 42 anni, tardi secondo me: l'energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocareTra il set de Il mondo oltre e la nuova vita da doula, l'attrice racconta come la genitorialità l'abbia messa di fronte alle proprie ferite irrisolte ... vanityfair.it