Francesca Inaudi | Ho avuto mio figlio a 42 anni tardi secondo me | l' energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti un confronto terrificante
Un'attrice di 48 anni ha commentato il suo percorso di maternità, affermando di aver avuto il figlio a 42 anni e di aver trovato più difficile mantenere l’energia e la voglia di giocare rispetto a prima. Ha osservato che molte persone rinunciano a diventare genitori perché il processo può portare a confrontarsi con traumi irrisolti. Attualmente è al cinema con un nuovo film che racconta la storia di una madre e di una figlia in un contesto post apocalittico, che vivono isolate nel deserto.
L’attrice, 48 anni, proprio in questi giorni è al cinema con il suo nuovo film: Il mondo oltre di Dario Germani. Storia di una madre e di una figlia che, in un mondo post apocalittico, vivono isolate nel deserto. «Il film esplora il confine che separa un genitore protettivo da uno tossico, abusante, limitante», dice. Prossimamente, inoltre, Francesca Inaudi tornerà su Sky con la serie Il sospetto, un thriller con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann che, affronta il tema dei femminicidi, e con Quelli della Mala, altra serie ambientata ai tempi della malavita milanese degli anni Settanta. Lei che cosa guardava in tv da bambina, ragazza? «Un po' di tutto, quello che guardavano i miei genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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