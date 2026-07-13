Francesca Inaudi | Ho avuto mio figlio a 42 anni tardi secondo me | l' energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti un confronto terrificante

Notizia in breve

Un'attrice di 48 anni ha commentato il suo percorso di maternità, affermando di aver avuto il figlio a 42 anni e di aver trovato più difficile mantenere l’energia e la voglia di giocare rispetto a prima. Ha osservato che molte persone rinunciano a diventare genitori perché il processo può portare a confrontarsi con traumi irrisolti. Attualmente è al cinema con un nuovo film che racconta la storia di una madre e di una figlia in un contesto post apocalittico, che vivono isolate nel deserto.