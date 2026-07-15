Frame presenta Fermo immagine istanti musicali come frammenti di vita | INTERVISTA

Notizia in breve

Frame, nome d’arte di Francesco Melito, rapper e produttore romano nato nel 2003, ha pubblicato “Fermo immagine”, un progetto che raccoglie frammenti di vita e istanti musicali. La sua musica riflette il percorso personale, dall'infanzia fino a oggi, attraverso brani che combinano rap e elementi musicali diversi. La sua carriera si sviluppa tra scrittura, produzione e performance, con un focus sulla condivisione di esperienze vissute e momenti significativi.