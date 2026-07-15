Frame presenta Fermo immagine istanti musicali come frammenti di vita | INTERVISTA
Frame, nome d’arte di Francesco Melito, rapper e produttore romano nato nel 2003, ha pubblicato “Fermo immagine”, un progetto che raccoglie frammenti di vita e istanti musicali. La sua musica riflette il percorso personale, dall'infanzia fino a oggi, attraverso brani che combinano rap e elementi musicali diversi. La sua carriera si sviluppa tra scrittura, produzione e performance, con un focus sulla condivisione di esperienze vissute e momenti significativi.
Frame, nome d’arte di Francesco Melito, è un rapper, autore, produttore musicale romano classe 2003. Quello di Frame è un viaggio che parte dall’infanzia ed arriva sino ad oggi, passando attraverso ciò che chiamiamo “vita”. É attraverso il rap marcato da uno stile innovativo che il suo nuovo disco “Fermo immagine” prende forma. Il titolo . L'articolo Frame presenta Fermo immagine, istanti musicali come frammenti di vita INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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