Terni la mostra di Andrea Macciò ‘Frammenti’ | Un linguaggio cross-mediale dove parola ed immagine diventano inscindibili
Una mostra personale intitolata ‘Frammenti’ di Andrea Macciò è stata inaugurata nel progetto ‘Caffè Cavour Creativo’ a Terni. L’esposizione si concentra su un linguaggio cross-mediale, in cui parola e immagine sono considerate elementi inseparabili.
Il progetto ‘Caffè Cavour Creativo’ si arricchisce di una nuova mostra personale a cura di Andrea Macciò denominata ‘Frammenti’. Il pubblico esercizio collocato nel centro cittadino offre uno spazio dedicato agli artisti con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile e condivisa a tutti i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Terni, la mostra ‘Scarti’: “Oggetti dismessi e frammenti della quotidianità vengono trasformati in opere dense e stratificate”A Terni apre la mostra intitolata ‘Scarti’, che presenta dieci opere dell’artista Valentino Carboni esposte al Caffè Cavour.
Leggi anche: Al Rifugio Digitale la mostra "Andrea Granchi. L’immagine in movimento"
Argomenti più discussi: Terni, la mostra di Andrea Macciò ‘Frammenti’: Un linguaggio cross-mediale dove parola ed immagine diventano inscindibili; FRAMMENTI Mostra personale di Andrea Macciò al Caffè Cavour; A Terni l’arte è accessibile e condivisa: in mostra la personale ‘Frammenti’ -; A Terni la mostra personale di Isabella Gualtieri Emozioni e colori.
‘ #Frammenti’: al Caffè Cavour la #mostra personale di Andrea #Macciò umbriaon.it/frammenti-al-c… #Umbria #Terni #arte #cultura x.com
Frammenti Inaugurazione della mostra personale di Andrea Macciò facebook
A Terni l’arte è accessibile e condivisa: in mostra la personale ‘Frammenti’Sabato 6 giugno alle 18, il Caffè Cavour di Terni inaugura Frammenti, una personale dell’artista Andrea Macciò. L’esposizione – parte del progetto Caffè Cavour Creativo – si propone come una mappa di ... umbria24.it