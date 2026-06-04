Terni la mostra di Andrea Macciò ‘Frammenti’ | Un linguaggio cross-mediale dove parola ed immagine diventano inscindibili

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mostra personale intitolata ‘Frammenti’ di Andrea Macciò è stata inaugurata nel progetto ‘Caffè Cavour Creativo’ a Terni. L’esposizione si concentra su un linguaggio cross-mediale, in cui parola e immagine sono considerate elementi inseparabili.

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 Il progetto ‘Caffè Cavour Creativo’ si arricchisce di una nuova mostra personale a cura di Andrea Macciò denominata ‘Frammenti’. Il pubblico esercizio collocato nel centro cittadino offre uno spazio dedicato agli artisti con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile e condivisa a tutti i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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