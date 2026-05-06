Matera Annamaria Rito presenta Mareoltre | cinque frammenti di vita

A Matera, Annamaria Rito ha presentato Mareoltre, un progetto composto da cinque frammenti che raccontano diverse esperienze di vita. Tra i temi affrontati ci sono incontri inaspettati che aprono nuove prospettive, e il modo in cui una vedova si confronta con il distacco dai propri rituali quotidiani. La narrazione si concentra su momenti di cambiamento e sulle scelte che segnano il percorso personale dei protagonisti.

? Cosa scoprirai Come può un incontro imprevisto trasformare l'amore in vera libertà?. Quali segreti nasconde il distacco di una vedova dai suoi rituali?. Perché la ricerca di senso passa attraverso cinque frammenti di vita?. Come si intrecciano l'esperienza pedagogica e la riflessione sociale nel romanzo?.? In Breve Presentazione venerdì 8 maggio ore 18 presso Mondadori Bookstore di Matera. Partecipano la giornalista Tonia Satriano e il professor Valerio Meattini. L'autrice ha insegnato storia e filosofia a Parma e Pisa. Il romanzo raccoglie cinque racconti su temi di desiderio e redenzione. Venerdì 8 maggio alle ore 18, la libreria Mondadori Bookstore situata in Piazza Vittorio Veneto 16B a Matera ospiterà la presentazione di Mareoltre, il debutto letterario della scrittrice lucana Annamaria Rito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, Annamaria Rito presenta Mareoltre: cinque frammenti di vita Notizie correlate Leggi anche: Annamaria Colao presenta “Il Digiuno su Misura” al Pineta Grande Hospital Frammenti di vita, il libro scritto da Maria Assunta RitaArezzo, 4 maggio 2026 – Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10:30, presso il Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano (Via Antiche...