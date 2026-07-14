Mou primo allenamento con il Real | tutti in riga
Il nuovo ciclo di allenamento con il Real Madrid è iniziato con sessioni molto intense. L’allenatore ha fatto lavorare i giocatori in modo rigoroso, mantenendo un ritmo elevato durante gli esercizi. È stato osservato un atteggiamento molto rigoroso, con il tecnico che ha seguito da vicino ogni movimento dei calciatori. Tutti i membri della squadra sono stati schierati in fila, concentrati e pronti a seguire le indicazioni fornite.
Il Mou bis inizia con alta intensità, giocatori come soldatini e sessioni con lo Special One sempre addosso ai giocatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
He Gave His Lifetime of Power to a Dying Young Master — At the Cost of His Own Life
Notizie e thread social correlati
Cucurella e la trattativa con il Real: "Fatto tutto in poche ore, Mou mi ha colpito perché…"Marc Cucurella ha riferito di aver concluso il trasferimento al Real Madrid in poche ore.
Vieira: "Dissi no 4 volte al Real. Disaccordi con Mou, ma aveva ragione lui. E mia suocera..."Un ex calciatore e allenatore ha raccontato di aver rifiutato quattro volte un trasferimento al Real Madrid, spiegando che il motivo principale erano...