Il nuovo ciclo di allenamento con il Real Madrid è iniziato con sessioni molto intense. L’allenatore ha fatto lavorare i giocatori in modo rigoroso, mantenendo un ritmo elevato durante gli esercizi. È stato osservato un atteggiamento molto rigoroso, con il tecnico che ha seguito da vicino ogni movimento dei calciatori. Tutti i membri della squadra sono stati schierati in fila, concentrati e pronti a seguire le indicazioni fornite.

Il Mou bis inizia con alta intensità, giocatori come soldatini e sessioni con lo Special One sempre addosso ai giocatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mou, primo allenamento con il Real: tutti in riga

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He Gave His Lifetime of Power to a Dying Young Master — At the Cost of His Own Life

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