FOTO Il Club Ginnastico Benevento brilla ai Campionati CSEN Campania

Una giornata memorabile per il Club Ginnastico Benevento ai Campionati CSEN Campania, durante la quale la squadra ha ottenuto risultati significativi. La competizione si è svolta in modo regolare e ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti dalla regione. I ginnasti del club hanno mostrato impegno e precisione nelle loro esibizioni, contribuendo a rendere l'evento un momento di grande soddisfazione per tutti gli atleti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata memorabile per il Club Ginnastico Benevento quella vissuta sabato 25 aprile presso il palazzetto dello sport di Pomigliano D’Arco che ha ospitato la fase regionale del campionato di Specialità di ginnastica artistica femminile del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) Campania. Le atlete della categoria Senior del club sannita diretto da Cristiana D’Anna hanno conquistato diverse posizioni da podio, portando a casa risultati di ottimo livello che confermano l’eccellenza della scuola beneventana. È stato entusiasmante vedere la determinazione di queste ginnaste che, nonostante gli impegni universitari e lavorativi (alcune delle atleti hanno intrapreso la carriera di allenatore), riescono a coltivare la passione per la ginnastica artistica, sport che praticano fin dall’infanzia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il Club Ginnastico Benevento brilla ai Campionati CSEN Campania Notizie correlate Campionati Regionali, pioggia di medaglie e 5 titoli per il Club GinnasticoTempo di lettura: 4 minutiUna pioggia di medaglie, un risultato, per certi versi, inatteso. Ginnastica Aerobica: il Club Ginnastico Benevento domina l’Interregionale e stacca il pass per i NazionaliTempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa con un successo trionfale la tre giorni di gare a Pomigliano d’Arco, dove dal 10 al 12 aprile si sono...