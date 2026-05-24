Comunali 2026 affluenza in Campania alle 12 | Benevento al comando

Notizia in breve

Alle 12:00, le urne sono aperte in 88 comuni campani per le elezioni amministrative del 2026. Le votazioni si svolgono oggi fino alle 23:00 e domani, 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. L’affluenza è in aumento, con Benevento che guida le preferenze finora. Le operazioni di voto proseguiranno secondo gli orari stabiliti.