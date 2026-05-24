Comunali 2026 affluenza in Campania alle 12 | Benevento al comando
Alle 12:00, le urne sono aperte in 88 comuni campani per le elezioni amministrative del 2026. Le votazioni si svolgono oggi fino alle 23:00 e domani, 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. L’affluenza è in aumento, con Benevento che guida le preferenze finora. Le operazioni di voto proseguiranno secondo gli orari stabiliti.
Seggi aperti da questa mattina in 88 comuni campani per le elezioni amministrative 2026. Si potrà votare oggi fino alle ore 23:00 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. Al termine dello scrutinio, che inizierà subito dopo la chiusura delle urne, si conosceranno i nuovi sindaci. Per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Grande partecipazione allultimo incontro informativo dellI.C. Federico Torre
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