Comunali 2026 affluenza in Campania alle 12 | Benevento al comando

Da avellinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12:00, le urne sono aperte in 88 comuni campani per le elezioni amministrative del 2026. Le votazioni si svolgono oggi fino alle 23:00 e domani, 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. L’affluenza è in aumento, con Benevento che guida le preferenze finora. Le operazioni di voto proseguiranno secondo gli orari stabiliti.

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Seggi aperti da questa mattina in 88 comuni campani per le elezioni amministrative 2026. Si potrà votare oggi fino alle ore 23:00 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. Al termine dello scrutinio, che inizierà subito dopo la chiusura delle urne, si conosceranno i nuovi sindaci. Per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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