Forum Ankara | Dottor Stranamore 2.0
Il NATO Summit Defence Industry Forum 2026 si è concluso ad Ankara. Il forum, che accompagnava il vertice NATO, era stato denominato ufficialmente NSDIF26. Al termine dell’evento, sono state comunicate le decisioni prese e le discussioni svolte tra i rappresentanti delle nazioni partecipanti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti trattati o sui risultati concreti ottenuti durante le sessioni.
Il forum che accompagnava il vertice NATO di Ankara era stato ufficialmente chiamato NATO Summit Defence Industry Forum 2026 (NSDIF26). Tirate le somme della due giorni e osservate le posture e dichiarazioni dei leader a margine dell’evento però è parso chiaramente come l’incontro, spacciato ai cittadini come un summit per implementare le difese dell’Alleanza atlantica fosse ispirato alla guerra, più che alla difesa. D’altra parte l’agenda ruotava attorno a quattro grandi pilastri: in primo luogo l’ Aumento della spesa militare, con l’attuazione dell’obiettivo del 5% del PIL. Poi l’ espansione della produzione industriale della difesa, per incrementare rapidamente la capacità produttiva degli Alleati. 🔗 Leggi su Api.follow.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Usa e Cina, un telefono rosso dell'intelligenza artificiale per non finire nel Dottor Stranamore versione algoritmo
«Trump è come il dottor Stranamore, parla di pace ma ama la bomba»: l'affondo di Teheran contro la Casa BiancaTeheran ha criticato la posizione degli Stati Uniti, sostenendo che, pur parlando di pace, il loro comportamento dimostra un interesse per la forza...