Forum Ankara | Dottor Stranamore 2.0

Notizia in breve

Il NATO Summit Defence Industry Forum 2026 si è concluso ad Ankara. Il forum, che accompagnava il vertice NATO, era stato denominato ufficialmente NSDIF26. Al termine dell’evento, sono state comunicate le decisioni prese e le discussioni svolte tra i rappresentanti delle nazioni partecipanti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti trattati o sui risultati concreti ottenuti durante le sessioni.