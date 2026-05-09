Trump è come il dottor Stranamore parla di pace ma ama la bomba | l' affondo di Teheran contro la Casa Bianca

Teheran ha criticato la posizione degli Stati Uniti, sostenendo che, pur parlando di pace, il loro comportamento dimostra un interesse per la forza militare. Le autorità iraniane hanno espresso dubbi sulle vere intenzioni di Washington riguardo ai negoziati internazionali, sottolineando una discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali e le azioni. La polemica si inserisce in un quadro di tensione crescente tra i due Paesi.

Il comportamento degli Stati Uniti genera dubbi sulle reali intenzioni di Washington nei negoziati per la pace. A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una telefonata con il suo omologo turco Hakan Fidan. «Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico», ha detto Araghchi a quanto riferisce una nota ufficiale riportata dall’agenzia Isna. Il ministro degli Esteri turco, si legge ancora nella nota, ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra e ha ribadito il sostegno della Turchia al processo diplomatico in corso.🔗 Leggi su Feedpress.me

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