’Formula 3’ e il ’processo’ alla Fallaci

Nel territorio di Capalbio si svolge una serie di eventi, tra cui un appuntamento con la rassegna cinematografica Filminsieme, promossa da #capalbiogiovani. L’evento si svolge questa sera alle 21 sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo. La manifestazione prevede proiezioni di film e incontri pubblici, coinvolgendo la comunità locale. Al momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli riguardo altri eventi in programma nella zona.

Tanti gli appuntamenti in programma nel territorio di Capalbio. Si comincia con Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, oggi alle 21.30. Venerdì alle 21.30, nel Teatro del Leccio si esibirà “ Formula 3 ”, la leggendaria band di Lucio Battisti con Gabriele Lorenzi (tastiere e voce), Terry Horn (chitarra e voce), Cinzia Favilla (voce), Stefano Raddi (basso) e Andrea Roventini (batteria). Ingresso libero fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione su www.fondazionecapalbio.it). Sabato alle e 21.30, sempre nel Teatro del Leccio, si terrà “La Storia a processo: colpevole o innocente? A deciderlo sarai tu”, il format ideato e curato da Elisa Greco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Grace Distorted: How Pentecostals Turn Salvation Into a Process – EP130

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