Calciomercato Milan colpo dal Barcellona | occhio alla formula per il grande attaccante
Il Milan sta considerando un acquisto importante dal Barcellona per la prossima sessione di mercato estiva. Si parla di un attaccante di alto livello e di una formula che potrebbe favorire entrambe le parti. La trattativa è in fase di valutazione e non sono state ancora confermate le condizioni dell'affare. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra i due club e dalle esigenze della squadra rossonera. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora resa nota.
Il Milan potrebbe essere vicino a un'altra estate di rivoluzione da tutti i punti di vista. Quel che è certo, è che i rossoneri avranno bisogno di giocatori impattanti e importanti per l'attacco del Diavolo. Il Milan potrebbe puntare sul grande nome, ovvero quello di Ferrán Torres, direttamente dal Barcellona. L'indiscrezione arriva dall'account X dell'esperto Ekrem Konur. Ecco i dettagli: "Corsa che si infiamma per Ferran Torres. Interesse del Milan (prestito + obbligo di riscatto), Aston Villa, Newcastle". Secondo Konur, il Barcellona sarebbe aperto alla cessione, anche perché Ferrán Torres scade a giugno 2027 e il club rischia di perderlo a zero dal prossimo febbraio in poi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Giovane al Napoli, Romagnoli all'Al-Sadd, Lucca al Nottingham Forest, Noa Lang al Galatasaray ecc..
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