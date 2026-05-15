Calciomercato Milan colpo dal Barcellona | occhio alla formula per il grande attaccante

Da pianetamilan.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta considerando un acquisto importante dal Barcellona per la prossima sessione di mercato estiva. Si parla di un attaccante di alto livello e di una formula che potrebbe favorire entrambe le parti. La trattativa è in fase di valutazione e non sono state ancora confermate le condizioni dell'affare. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra i due club e dalle esigenze della squadra rossonera. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora resa nota.

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Il Milan potrebbe essere vicino a un'altra estate di rivoluzione da tutti i punti di vista. Quel che è certo, è che i rossoneri avranno bisogno di giocatori impattanti e importanti per l'attacco del Diavolo. Il Milan potrebbe puntare sul grande nome, ovvero quello di Ferrán Torres, direttamente dal Barcellona. L'indiscrezione arriva dall'account X dell'esperto Ekrem Konur. Ecco i dettagli: "Corsa che si infiamma per Ferran Torres. Interesse del Milan (prestito + obbligo di riscatto), Aston Villa, Newcastle". Secondo Konur, il Barcellona sarebbe aperto alla cessione, anche perché Ferrán Torres scade a giugno 2027 e il club rischia di perderlo a zero dal prossimo febbraio in poi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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