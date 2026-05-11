Notte brava alla Corte d’Appello | 25enne non riga dritto con la messa alla prova Ultima chance poi rischia il processo
Una notte movimentata alla Corte d’Appello ha coinvolto un ragazzo di 25 anni che, dopo aver accettato la messa alla prova, non ha rispettato le condizioni stabilite. La situazione potrebbe portarlo davanti a un processo, poiché si è reso protagonista di comportamenti non conformi agli accordi precedenti. La vicenda si svolge in un contesto legale che evidenzia come questa opportunità possa trasformarsi in un’ulteriore difficoltà per il giovane.
ANCONA - Doveva essere la strada per lasciarsi tutto alle spalle, invece rischia di diventare soltanto un’altra occasione sprecata. Il 25enne di Jesi coinvolto nel raid vandalico che nella notte del 24 marzo 2022 colpì il centro di Ancona e la domus romana della Corte d’Appello, non sta.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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