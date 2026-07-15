Formazione professionale Il sistema è in crescita

Si è concluso presso la sede del Cnosfap Umbria a Perugia un incontro dedicato alla governance e all’innovazione nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L’evento ha coinvolto rappresentanti di enti e istituzioni, con un focus sui risultati e le prospettive del settore. Il sistema di formazione professionale mostra segnali di crescita, secondo quanto emerso durante la discussione. Non sono stati annunciati cambiamenti normativi o interventi specifici durante l’incontro.

Si è concluso nella sede del Cnosfap Umbria di via Don Bosco a Perugia, l’incontro " Governance e innovazione nel sistema regionale di IeFP: esiti del triennio Pnrr e prospettive di policy ", promosso dalla Regione in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e con gli enti titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionali. L’iniziativa ha illustrato i risultati raggiunti nel triennio caratterizzato dagli investimenti del Pnrr e ha posto le basi per le future strategie del sistema regionale della formazione professionale. I dati presentati nel corso della mattinata evidenziano una crescita significativa: la IeFP umbra ha beneficiato di 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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