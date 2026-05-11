Formazione professionale in Campania il Movimento | Da anni segnaliamo criticità nelle commissioni

Da diversi anni, nel settore della formazione professionale in Campania si segnalano problemi nelle commissioni incaricate degli esami, come evidenziato da varie segnalazioni e approfondimenti. Recentemente, un'inchiesta pubblicata da Fanpage ha riacceso l'attenzione su questa situazione, portando nuovamente all'attenzione le criticità legate al sistema di valutazione. La questione continua a suscitare discussioni tra operatori e istituzioni locali.

Il caso degli esami di formazione professionale in Campania, rilanciato da un’inchiesta di Fanpage, continua a generare reazioni nel settore. Il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di formazione autofinanziate interviene con una nota nella quale, da un lato, ringrazia la testata per l’attenzione sul tema, dall’altro rivendica una lunga serie di segnalazioni già effettuate negli anni. Tema sollevato da tempo, ma il problema resta aperto. “Ringraziamo Antonio Musella e i giornalisti di Fanpage per i riflettori che hanno acceso sul mondo della formazione professionale e, in particolar modo, sul tema degli esami. Duole però constatare che,...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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