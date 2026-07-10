Il presidente del senato ha scritto all’assessore regionale per comunicare un cambio di rotta sulla formazione professionale. La decisione deriva dalle criticità causate dalla revoca di un avviso, che aveva assegnato a enti gestori 260 corsi di formazione e un budget di 81 milioni di euro. I corsi erano previsti per partire a settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Tutto nasce, ha scritto ieri Renato Schifani all’assessore Mimmo Turano, «dalle pesanti criticità generate dalla revoca dell’avviso 33», il bando che aveva già assegnato agli enti gestori 260 corsi di formazione professionale, e un budget di 81 milioni, da far partire a settembre in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico. E già solo la premessa è il segnale che a Palazzo d’Orleans dopo due settimane di caos nel settore hanno rotto gli indugi: la manovra con cui l’assessore leghista ha tentato di riaprire le porte della formazione a enti rimasti esclusi dalla graduatoria dell’avviso 33 va fermata, riportando le lancette a metà giugno, cioè a prima che Turano revocasse il bando annunciandone uno nuovo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Dietrofront sulla Formazione professionale, Schifani mette in riga il suo assessore

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