Le imprese del Nord chiedono che i fondi riservati alla Zes Unica Sud vengano estesi a tutto il Paese. La richiesta conta sul supporto del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini. Attualmente, i fondi sono destinati esclusivamente al Mezzogiorno. La proposta mira a ampliare il modello di zone economiche speciali, coinvolgendo anche le altre regioni italiane. La questione è al centro di un pressing da parte delle imprese settentrionali.

Il “modello Zes Unica Sud” è destinato ad allargarsi quanto prima anche al resto del Paese. Lo chiedono le imprese del Nord, con il sostegno dello stesso presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini. Lo sollecitano le Regioni del Centro e del Settentrione, consapevoli del forte e duraturo impatto della misura sulla crescita dell’economia del Mezzogiorno, non a caso la più in forma tra le macroaree del Paese. E ieri, intervenendo al Question time alla Camera, è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si sta occupando evidentemente in prima battuta del tema, a indicare una possibile strada per venire incontro al pressing di questi ultimi giorni, dando un seguito realistico all’impegno sull’ampliamento della Zes annunciato già da mesi dalla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Fondi della Zes unica riservati al Mezzogiorno». Ma il Nord fa pressing

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