La richiesta di istituire una Zona Economica Speciale (ZES) al Nord, in particolare in Lombardia, è stata avanzata da circa dieci anni. La proposta riguarda l’istituzione di aree con agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche per favorire lo sviluppo economico. Attualmente, si registra un interesse crescente, ma non ci sono ancora decisioni definitive o conferme ufficiali sulla realizzazione di una ZES nel Nord.

Milano, 13 luglio 2026 – Qualcosa si muove. Ma è ancora presto per sapere cosa accadrà. E se l’idea di una Zona Economica Speciale al Nord si concretizzerà sul serio. Quel che è certo è che il dibattito sulla possibile estensione dello status si è (ri)aperto. Con grande soddisfazione del governatore lombardo Attilio Fontana: “Sono molto contento – ha chiosato il numero uno di Palazzo Lombardia - anche perché la stiamo chiedendo da qualche decina d'anni”. Fontana ha poi aggiunto: “Il fatto che sia stata presa in considerazione è una cosa molto positiva. Aspettiamo con interesse la convocazione del ministro Urso”. ADOLFO URSO MINISTRO DEL MADE IN ITALY, ATTILIO FONTANA PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA Cosa sono le Zes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zes anche al Nord? Il “sogno” della Lombardia: “La chiediamo da 10 anni”. Cosa sono e perché se ne parla

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