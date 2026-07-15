Un uomo di 28 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre tentava di scappare dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement. Il giovane, insieme ad altre tre persone, aveva cercato di fuggire attraversando una strada statale vicino a un distributore di benzina. L’incidente è avvenuto a St., in Florida, e il conducente del veicolo pesante non è riuscito a evitarlo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è stato dichiarato morto sul colpo.

Il giovane avrebbe tentato di scappare insieme ad altre tre persone alla vista degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement. Fatale l’attraversamento di una strada statale nei pressi di un distributore di benzina a St. Augustine Un giovane messicano di 28 anni è morto dopo essere stato investito da un tir mentre cercava di sfuggire agli agentidell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) in Florida. Secondo quanto riportato anche da Skytg24, l’incidente è avvenuto all’alba nei pressi di St. Augustine, dove, quattro persone si trovavano a bordo di un’automobile fermatasi nel parcheggio di un distributore di benzina. Alla vista degli agenti federali, impegnati in un’operazione insieme alla Homeland Security Investigations, i quattro hanno deciso di abbandonare il veicolo e fuggire a piedi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Florida, fugge dagli agenti dell’Ice e viene travolto da un tir: morto un 28enne

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Running from Police Leads to a Rocky Road for this Scammer

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