Il numero 1 del seeding, l’azzurro, viene eliminato al primo turno di Umago 2026. Sul campo in terra battuta croata, dopo aver usufruito di un bye nel primo round, perde negli ottavi contro un argentino con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 40 minuti.

L’ ATP 250 di Umago 2026 perde il numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sulla terra battuta outdoor croata il tennista azzurro, esentato dal primo turno, negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile cede all’ argentino Roman Andres Burruchaga, che si impone con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Per lui ai quarti uno tra lo spagnolo Pablo Carreño Busta e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 7 del seeding. Nel primo set l’azzurro cede la battuta a trenta nel game d’apertura, poi nel terzo game l’azzurro deve cancellare la palla per lo 0-3 sul 30-40. Cobolli si salva, ma nel settimo game cede nuovamente la battuta, questa volta ai vantaggi, con Burruchaga che scappa sul 5-2 pesante e va a servire per il set: l’argentino tiene la battuta a trenta ed incamera la frazione sul 6-2 in 36 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Oasport.it - Flavio Cobolli scarico dopo Wimbledon: secca sconfitta con Burruchaga al primo turno di Umago

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Cobolli-Burruchaga 2-6, 4-6 ATP Umago 2026 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurroL’argentino Burruchaga ha vinto il suo primo match contro un top 10, avanzando ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago, battendo Cobolli 6-2, 4-6,...

ATP Umago 2026, Marco Cecchinato eliminato al primo turno nel tabellone principale: niente derby con CobolliMarco Cecchinato è stato eliminato al primo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Umago 2026, dopo aver passato le qualificazioni.

Temi più discussi: LIVE Wimbledon: Fery annichilisce Cobolli, tre set a zero con bagel finale; LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 piega un tenace giapponese e avanza ai quarti; Fery, semifinalista a Wimbledon con un ranking da record - LiveTennis.it; Sinner-Djokovic, la profezia di Bertolucci: Ecco come finirà | Libero Quotidiano.it.

Flavio Cobolli scarico dopo Wimbledon: secca sconfitta con Burruchaga al primo turno di UmagoL’ATP 250 di Umago 2026 perde il numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sulla terra battuta outdoor croata il tennista azzurro, esentato dal primo turno, negli ottavi di finale del tabellone ... oasport.it

ATP 250 Umago 2026: Cobolli si ferma subito contro BurruchagaLa scelta di Flavio Cobolli di giocare nella settimana subito dopo Wimbledon non ha portato i risultati sperati ... spaziotennis.com