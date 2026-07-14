ATP Umago 2026 Marco Cecchinato eliminato al primo turno nel tabellone principale | niente derby con Cobolli

Notizia in breve

Marco Cecchinato è stato eliminato al primo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Umago 2026, dopo aver passato le qualificazioni. La sua partita si è conclusa con una sconfitta, impedendogli di affrontare nel tabellone principale un avversario italiano, come il suo connazionale Cobolli. La vittoria nelle qualificazioni non è stata sufficiente a proseguire nel torneo. La competizione prosegue con altri incontri del tabellone principale.