ATP Umago 2026 Marco Cecchinato eliminato al primo turno nel tabellone principale | niente derby con Cobolli
Marco Cecchinato è stato eliminato al primo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Umago 2026, dopo aver passato le qualificazioni. La sua partita si è conclusa con una sconfitta, impedendogli di affrontare nel tabellone principale un avversario italiano, come il suo connazionale Cobolli. La vittoria nelle qualificazioni non è stata sufficiente a proseguire nel torneo. La competizione prosegue con altri incontri del tabellone principale.
Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma all’esordio nel tabellone principale la corsa di Marco Cecchinato nell’ ATP 250 di Umago 2026 di tennis: l’azzurro viene eliminato dall’ argentino Roman Andres Burruchaga, che si impone con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e dodici minuti ed agli ottavi affronterà il numero 1 del seeding, l’altro azzurro Flavio Cobolli. Nel primo set Cecchinato subito il break a zero in avvio, poi nel terzo gioco riesce a tenere il servizio a zero ed a sbloccarsi sull’1-2. L’azzurro, però, non è incisivo in risposta, l’argentino va sul 3-1 e poi si procura altri tre break point sull0 0-40 del quinto gioco: alla terza occasione arriva il 4-1 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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