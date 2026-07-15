Flavio Beltramin morto a Brugine investito dal figlio col trattore imprenditore travolto in retromarcia

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 75 anni è morto a Brugine, in provincia di Padova, dopo essere stato investito dal trattore condotto dal figlio. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo stava facendo retromarcia. La vittima è stata travolta e ha perso la vita sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Un morto sul lavoro a Brugine (Padova): un uomo di 75 anni, Flavio Beltramin, è stato investito dal figlio mentre faceva retromarcia con il trattore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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