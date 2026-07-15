flavio beltramin morto a brugine investito dal figlio col trattore imprenditore travolto in retromarcia

Notizia in breve

Un uomo di 75 anni è morto a Brugine, in provincia di Padova, dopo essere stato investito dal trattore condotto dal figlio. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo stava facendo retromarcia. La vittima è stata travolta e ha perso la vita sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.