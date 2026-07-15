Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell’ordine Piantedosi | Dal governo Meloni un segnale forte

Notizia in breve

Il governo ha firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell’ordine, con due aggiornamenti in un anno e mezzo. I nuovi accordi prevedono aumenti salariali di almeno 200 euro netti al mese, a partire dalle qualifiche di base. Il ministro ha commentato che si tratta di un segnale forte inviato dal governo. I contratti riguardano il Comparto Sicurezza e Difesa e sono stati firmati senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità.