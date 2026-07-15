Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell’ordine Piantedosi | Dal governo Meloni un segnale forte
Il governo ha firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell’ordine, con due aggiornamenti in un anno e mezzo. I nuovi accordi prevedono aumenti salariali di almeno 200 euro netti al mese, a partire dalle qualifiche di base. Il ministro ha commentato che si tratta di un segnale forte inviato dal governo. I contratti riguardano il Comparto Sicurezza e Difesa e sono stati firmati senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità.
Due rinnovi in un anno e mezzo per il Comparto Sicurezza e Difesa, che significano aumenti complessivi nelle due tornate contrattuali per un minimo di 200€ netti mensili, a partire dalle qualifiche iniziali. E’ stato rinnovato il contratto per le forze dell’ordine per il triennio 2025-2027: un altro obiettivo raggiunto dal governo Meloni. Le forze dell’ordine riceveranno anche gli arretrati. Gli addetti del comparto percepiranno anche arretrati per gli anni 2025 e 2026 di 2.448 € lordi. È un segnale chiaro e preciso dell’impegno di questo Governo nel tema dei rinnovi contrattuali, in particolare nei confronti delle circa 430mila persone che ogni giorno garantiscono la sicurezza interna ed esterna del Paese, in un momento storico segnato da grandi complessità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Despite privacy concerns, Pensacola Police chief reassures public about 'Flock' cameras
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