Scuola rinnovato il contratto dei presidi | aumenti da 500 euro lordi al mese più arretrati Valditara | E non ci fermiamo qui

Il governo ha firmato un nuovo contratto con i dirigenti scolastici, con aumenti salariali di circa 500 euro lordi al mese e arretrati. L’accordo riguarda il triennio 2022-2024 e coinvolge circa otto mila presidi. La firma è avvenuta presso l’Aran, l’ente che si occupa delle relazioni sindacali nel settore pubblico. Il ministro ha dichiarato che il percorso di aggiornamento delle condizioni lavorative continuerà.

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