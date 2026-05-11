Scuola rinnovato il contratto dei presidi | aumenti da 500 euro lordi al mese più arretrati Valditara | E non ci fermiamo qui
Il governo ha firmato un nuovo contratto con i dirigenti scolastici, con aumenti salariali di circa 500 euro lordi al mese e arretrati. L’accordo riguarda il triennio 2022-2024 e coinvolge circa otto mila presidi. La firma è avvenuta presso l’Aran, l’ente che si occupa delle relazioni sindacali nel settore pubblico. Il ministro ha dichiarato che il percorso di aggiornamento delle condizioni lavorative continuerà.
Nuovo obiettivo raggiunto da parte del governo nel settore scuola. È stato sottoscritto presso l’Aran l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circ a 8.000 dirigenti scolastici. Una nota del ministero dell’Istruzione e del Merito fa notare come si tratti di un ulteriore, rilevante traguardo strategico per il settore. Obiettivo raggiunto grazie alla scelta del ministro dell’Istruzione e del Merit, Giuseppe Valditara, di procedere speditamente per i dirigenti scolastici così come già avvenuto per docenti e personale Ata, alla definizione della parte economica e dei principali istituti normativi, in coerenza con la proposta di Atto di indirizzo da tempo formalizzata.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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