Rinnovo contratto scuola Meloni | Per docenti aumento medio mensile per 13 mensilità di oltre 350 euro lordi Poi annuncio | In arrivo il Piano Casa
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto sul “salario giusto”, definendo un nuovo aumento per i docenti delle scuole. Secondo la presidente del Consiglio, il rinnovo contrattuale porterà a un incremento medio di oltre 350 euro lordi mensili, calcolato su 13 mensilità. Contestualmente, è stato annunciato l’arrivo del Piano Casa, senza ulteriori dettagli.
Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto sul “salario giusto”. Un provvedimento che, nelle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assume il significato di un riconoscimento collettivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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