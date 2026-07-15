Mercoledì 15 luglio, via Lungo il Mugnone a Firenze è stata chiusa al traffico a causa di un cantiere di Publiacqua. La chiusura ha causato lunghe code e blocchi di autobus, con rallentamenti su viale dei Mille, viale Volta e via Faentina. Tuttavia, i lavori non erano ancora iniziati, ma il segnale di chiusura ha provocato il caos nel traffico della zona delle Cure.

Mattinata di passione, quella di mercoledì 15 luglio, per gli automobilisti in transito nella zona delle Cure a Firenze. Lunghe code, autobus bloccati nel traffico e rallentamenti che, nel giro di poche ore, hanno coinvolto arterie come viale dei Mille, viale Volta e via Faentina. A mandare in crisi la circolazione è il cantiere di Publiacqua in via Lungo il Mugnone, una scorciatoia molto utilizzata da chi, dopo il cavalcavia delle Cure, è diretto verso via Bolognese, che va a impattare su una rete viaria già fortemente appesantita dalla chiusura del Ponte al Pino. Ancora alle 10 le mappe del traffico mostravano una situazione ormai... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, segnale di chiusura di via Lungo il Mugnone per un cantiere di Publiacqua: traffico il tilt. Ma i lavori in realtà non erano partiti

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