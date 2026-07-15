Firenze via Lungo il Mugnone chiusa per un cantiere di Publiacqua | traffico il tilt caos e code

Notizia in breve

Mercoledì 15 luglio, via Lungo il Mugnone è stata chiusa al traffico per un intervento di Publiacqua, causando congestioni e code nella zona delle Cure a Firenze. La chiusura ha provocato rallentamenti e blocchi anche su viale dei Mille, viale Volta e via Faentina, coinvolgendo autobus e veicoli privati. La situazione ha creato un forte disagio agli automobilisti nel corso della mattinata.