Firenze via Lungo il Mugnone chiusa per un cantiere di Publiacqua | traffico il tilt caos e code
Mercoledì 15 luglio, via Lungo il Mugnone è stata chiusa al traffico per un intervento di Publiacqua, causando congestioni e code nella zona delle Cure a Firenze. La chiusura ha provocato rallentamenti e blocchi anche su viale dei Mille, viale Volta e via Faentina, coinvolgendo autobus e veicoli privati. La situazione ha creato un forte disagio agli automobilisti nel corso della mattinata.
Mattinata di passione, quella di mercoledì 15 luglio, per gli automobilisti in transito nella zona delle Cure a Firenze. Lunghe code, autobus bloccati nel traffico e rallentamenti che, nel giro di poche ore, hanno coinvolto arterie come viale dei Mille, viale Volta e via Faentina. A mandare in crisi la circolazione è il cantiere di Publiacqua in via Lungo il Mugnone, una scorciatoia molto utilizzata da chi, dopo il cavalcavia delle Cure, è diretto verso via Bolognese, che va a impattare su una rete viaria già fortemente appesantita dalla chiusura del Ponte al Pino. Ancora alle 10 le mappe del traffico mostravano una situazione ormai... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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