Sondrio la chiusura di via Gavazzeni manda in tilt il traffico cittadino

Da ieri, via Gavazzeni a Sondrio è chiusa al traffico veicolare per lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido, con riapertura prevista per il 29 maggio. La chiusura riguarda l’intera strada e ha causato disagi al traffico cittadino, con deviazioni e modifiche nei percorsi abituali. La circolazione è stata limitata a causa dei lavori in corso, che coinvolgono il rifacimento della superficie stradale.

Da ieri, per lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido, via Gavazzeni è chiusa al traffico veicolare e lo sarà fino al prossimo 29 maggio.Con un'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Mauro Bradanini sono state dunque istituite alcune modifiche alla viabilità che, però.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Incidente a Prosecco: un tamponamento manda il traffico in tiltIncidente davanti all’Ostello Scout di Prosecco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile. Leggi anche: Neve, Sondrio e provincia in tilt: traffico paralizzato e incidenti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sondrio, chiude via Gavazzeni per lavori: ecco come cambia la viabilità in città; Modifiche alla viabilità a Sondrio: chiusura di via Gavazzeni dal 5 al 29 maggio 2026; Previsioni azioni BPER Banca: fusione Sondrio, dividendo finale; Lavori e chiusure notturne sulla statale 36. SS36 galleria Monte Piazzo: lavori Anas in corso, chiusura verso Sondrio dall’11 maggioProseguono in Lombardia gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza nella galleria Monte Piazzo lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello ... radiotsn.tv Modifiche alla viabilità a Sondrio: chiusura di via Gavazzeni dal 5 al 29 maggio 2026Importanti modifiche alla circolazione nel centro di Sondrio per consentire lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana. radiotsn.tv A Mantova, Sondrio e Pavia le perdite di aziende superano il 20%. L’economia dei campi tiene grazie alla crescita del valore della produzione - facebook.com facebook