A Firenze si sono svolti eventi presso il centro culturale Vieusseux e l’Orticultura con la partecipazione della cantante Dolcenera, in occasione della mostra “Io Natura – La meccanica divina” di Davide Puma. La mostra, aperta fino al 25 luglio, presenta le opere dell’artista. Gli eventi hanno coinvolto pubblico e artisti, con esibizioni e incontri legati alla tematica della mostra.

Firenze, 15 luglio 2026 - Nell’ambito di " Io Natura – La meccanica divina”, la mostra personale dell’artista Davide Puma, in corso fino al 25 luglio a Palazzo Vecchio, mercoledì 15 e giovedi 16 luglio in programma due giorni di esperienze, presentazioni e talk radiofonici, con personalità del mondo della scienza e della cultura, tra il Gabinetto Vieusseux e i Giardini dell’Orticultura. L’esposizione infatti nasce dalla convinzione che l'arte possa essere molto più di una forma di espressione estetica: un linguaggio universale capace di educare, creare connessioni e costruire una nuova consapevolezza. Mercoledì alle ore 18.30 presso il Gabinetto scientifico-letterario G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, eventi a Vieusseux e Orticultura con Dolcenera per la mostra 'Io Natura'

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