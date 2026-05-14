Al Salone del Libro di Torino, le Marche sono presenti con una programmazione che comprende sessanta eventi dedicati alla cultura e alla natura della regione. Tra gli appuntamenti previsti, ci sono approfondimenti sui borghi marchigiani in relazione alle teorie di Vitruvio e presentazioni di nuovi volumi della collana del Consiglio regionale. La partecipazione regionale mira a mostrare le peculiarità dei paesaggi e delle tradizioni locali attraverso incontri, presentazioni e interventi di figure istituzionali.

? Domande chiave Come si conciliano i borghi marchigiani con il pensiero di Vitruvio?. Cosa racconteranno i nuovi volumi della collana del Consiglio regionale?. Chi sono gli autori che porteranno l'identità marchigiana al Lingotto?. Perché la manifattura locale è protagonista nel programma del Salone?.? In Breve Gianluca Pasqui presenta nove volumi della collana Quaderni del Consiglio regionale.. La collana editoriale cambia nome in Nuovi Quaderni dopo trent'anni di attività.. Il programma regionale si svolge al Padiglione 1 del Lingotto fino al 18 maggio.. Lo stand istituzionale occupa circa 120 metri quadrati all'interno della kermesse..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro: le Marche a Torino con 60 eventi tra cultura e natura

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