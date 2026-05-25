Una sala storica del Gabinetto Vieusseux a Firenze ha ospitato la presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa. L’evento si è svolto il 25 maggio 2026, con la presenza di pubblico e relatori, in un ambiente caratterizzato da arredi d’epoca e pareti affrescate. La presentazione ha visto discussioni sul contenuto del testo e sui temi trattati dall’autore.

Firenze, 25 maggio 2026 – Una location d’eccezione, storica e prestigiosa, come il Gabinetto Vieusseux, accoglie la presentazione di un libro speciale. Il 28 maggio alle ore 17 nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi sarà infatti presentato il libro del giornalista e scrittore Maurizio Sessa ‘L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio ’ (edizioni Medicea Firenze). Dopo i saluti di Enio Bruschi del Gabinetto Vieusseux, a dialogare con l’autore sarà Marino Biondi, già professore di letteratura italiana all'università di Firenze e autore di numerosi saggi letterari e storici. Il libro di Maurizio Sessa è già stato presentato in Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, e il 13 maggio nello storico negozio Bussotti & Fabbrini Pianoforti (come da foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa al Vieusseux

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio SessaA Firenze, il 8 maggio 2026, si terrà la presentazione del libro “L’orologio cinese di Turandot” di Maurizio Sessa.

Il libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ . Mercoledì la presentazione dell’opera di SessaMercoledì si terrà la presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ durante un evento letterario-musicale intitolato ‘Un pianoforte per...