Il New York Times ha pubblicato un reportage sull’opera lignea attribuita a Michelangelo, esposta nella sagrestia di una basilica fiorentina. L’articolo invita i visitatori a scoprire questa scultura, considerata un capolavoro dimenticato del Rinascimento, spesso trascurata rispetto al più noto David. La pubblicazione sottolinea il valore artistico del pezzo, attribuito al giovane Michelangelo, e incoraggia a visitare il luogo per ammirare il lavoro.

Il quotidiano americano “New York Times” dedica un lungo reportage all’opera lignea attribuita al giovane Buonarroti esposta nella sagrestia della basilica fiorentina di Santo Spirito, invitando i visitatori ad andare oltre il David per scoprire uno dei tesori più intimi del Rinascimento.È sicuramente un’opera che molti turisti ignorano durante la loro visita a Firenze, ma considerato quanto sia piccolo l’ambiente, forse non è del tutto negativa la sua mancata inclusione nelle rotte del turismo di massa. Con un ampio reportage pubblicato nelle pagine culturali e firmato da Zachary Fine, il quotidiano statunitense accende i riflettori su quella che definisce “Michelangelo’s Forgotten Renaissance Masterpiece”, il capolavoro rinascimentale dimenticato di Michelangelo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze, Crocifisso di Santo Spirito: New York Times invita a visitare il ‘capolavoro dimenticato’ di Michelangelo

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